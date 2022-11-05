Легенда Реала чекав Барсу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – відео знущання і безцінної реакції ведучого
Колишній півзахисник Реала Гуті не оминув нагоди вколоти принципового суперника.
Легенда "вершкових" прийшов на ефір El Giringuito TV, де команді Анчелотті "обирали" суперника в 1/8 фіналу ЛЧ.
Ведучий Жозе Педрерол: Як гадаєте, це знову буде ПСЖ?
Гуті: Ні, я хочу, щоб це була Барселона.
Педрерол: Ти жартуєш? Ми ж про Лігу чемпіонів!
Гуті: Аааа, про Лігу чемпіонів. Добре, Добре...
Студія вибухнула сміхом від заяви Гуті і реакції Педрерола, який артистично вирячив очі. Вочевидь, всі знали, що Барса посіла третє місце групи і не вийшла у плей-офф ЛЧ, але змарнувати таку можливість для тролінгу не могли. Мадридський Реал буде єдиним іспанським представником у 1/8 фіналу, жеребкування якої відбудеться у найближчий понеділок (7 листопада).
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