Легенда "вершкових" прийшов на ефір El Giringuito TV, де команді Анчелотті "обирали" суперника в 1/8 фіналу ЛЧ.

Ведучий Жозе Педрерол: Як гадаєте, це знову буде ПСЖ?

Гуті: Ні, я хочу, щоб це була Барселона.

Педрерол: Ти жартуєш? Ми ж про Лігу чемпіонів!

Гуті: Аааа, про Лігу чемпіонів. Добре, Добре...

| Guti : « Real vs PSG en huitième de finale de Ligue des Champions ? Non, je préfère affronter le Barça. Attendez… » @elchiringuitotv pic.twitter.com/qKPrXIVB0a — LosMadridistas (@LosMadridistas_) November 4, 2022

Студія вибухнула сміхом від заяви Гуті і реакції Педрерола, який артистично вирячив очі. Вочевидь, всі знали, що Барса посіла третє місце групи і не вийшла у плей-офф ЛЧ, але змарнувати таку можливість для тролінгу не могли. Мадридський Реал буде єдиним іспанським представником у 1/8 фіналу, жеребкування якої відбудеться у найближчий понеділок (7 листопада).

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