Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Хесе на 1 рік. Таким чином, він вже втретє перейшов до лав "жовто-синіх". Раніше Хесе виступав за Лас-Пальмас у сезонах 2016/17 і 2020/22. У цій футболці він зіграв 73 матчі, в яких забив 16 голів.

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Раніше Хесе захищав кольори малайзійського Джохора. Вболівальники Лас-Пальмаса не поспішають радіти цьому посиленню – думки щодо трансферу Хесе розділилися. Сам вінгер останні кілька місяців тренувався під керівництвом Хесера Карденаса, так що його акліматизація в команді не займе багато часу. Він мотивований і впевнений, що зможе зробити значний внесок у команду.

Згідно з Marca, Хесе погодився грати за мінімальну зарплату – 98 000 євро.

Нагадаємо, що на піку своєї кар'єри Хесе грав у Реалі та ПСЖ.