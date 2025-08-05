Жорже Кошта помер у віці 53 років від серцевого нападу на тренувальній базі "драконів" в Олівалі, інформує MaisFutebol. Після того, як він втратив свідомість, його в тяжкому стані доставили до лікарні Сан-Жуан, але врятувати його життя вже нічого не вдалося.

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Вранці Кошта відчув себе погано, і, втративши свідомість, він був негайно госпіталізований лікарями клубу, які використовували дефібрилятор до прибуття Національної служби екстреної медичної допомоги (INEM) для транспортування його на кареті швидкої допомоги до лікарні.

Це сталося відразу після того, як Кошта дав інтерв'ю SportTV. Раніше тренер Порту кілька разів скаржився на сильну спеку вранці.

Це був не перший подібний епізод з його участю. У 2022 році він вже страждав від аналогічної проблеми з серцем, але вижив.

Будучи гравцем, Кошта виграв з Порту Кубок УЄФА і Лігу чемпіонів.

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