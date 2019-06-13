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Легенда польського футболу Бонєк – про чемпіонат світу-2019 U-20: Найбільше мене здивувала Україна

22:28 734 Читать на русском
Легенда польського футболу Бонєк – про чемпіонат світу-2019 U-20: Найбільше мене здивувала Україна
Юнацька збірна України / ФІФА

Президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонєк виділив юнацьку збірну України на чемпіонаті світу-2019.

 

"Яка збірна на чемпіонаті світу здивувала мене найбільше? Україна, тому що вони частково схожі на Польщу. Ми грали проти них рік тому в товариському матчі і виграли з рахунком 2:1.

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Вісім їх гравців з того матчу взяли участь на цьогорічному чемпіонаті світу! Вважаю, що Україна стала кращою від гри на турнірі.

Хто фаворит у фіналі? Гарне питання. З футбольної точки зору Україна виглядає дещо краще, але з тактичної точки зору, а також з точки зору дисципліни, Республіку Корею буде важко перемогти", – цитує Бонєка офіційний сайт ФІФА.

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