Колишній півзахисник Металіста Клейтон Шав'єр прибув до розташування Металіста 1925, з яким співпрацює його футбольна школа в Бразилії.

На збори Металіста 1925 до Туреччини прибув колишня зірка УПЛ – Клейтон Шав'єр, повідомляє Telegram-канал харківського клубу. Цікаво, що у бразильця разом з тренером Металіста 1925 Едамром є спільна футбольна агенція. Також Шав'єр розвиває власну футбольну школу в Бразилії.

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"Коли я закінчив кар’єру, то я серед інших справ почав стежити за клубом Металіст 1925, який виник у не чужому мені Харкові. Звісно, коли до клубу приєднався Едмар, я став частіше дивився матчі. Я бачу, що в Металіста 1925 є амбіції стати дійсно хорошим клубом.

З перших днів, коли розпочалася повномасштабна війна я слідкую за всіма подіями. Дуже сумно, боляче, що так відбувається. Дуже хвилююсь, бо дуже багато друзів лишаються в Україні. Хочеться, щоб війна якомога швидше закінчилася. Від мене – тільки усіляка підтримка Україні.

Дякую за гостинність. Всі дуже добре мене прийняли. Бажаю, щоб Металіст 1925 став чемпіоном України та успішно виступав у єврокубках, в Лізі чемпіонів", – поділився Клейтон в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, 39-річний Клейтон Шав'єр виступав за Металіст з 2010 по 2015 рік. Разом з командою він став срібним призером УПЛ.

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