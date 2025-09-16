– Як вважаєте, можливо, через різницю у специфіці роботи в клубі та збірній не все виходить у збірній у Сергія Реброва, який у клубах давав гарний результат?

– Вважаю, найголовнішим у роботі в клубі або у збірній є те, щоб футболісти виконували вимоги тренера. Так, іноді може щось не виходити, якийсь гравець у поганій формі, хтось незадоволений позицією на полі – це все дуже специфічні моменти, і ми маємо це розуміти.

Коли людина приїздить до збірної має віддавати максимум і робити все, що просить тренер. Це дуже важливо. З іншого боку, велике значення має створення хорошої атмосфери у колективі, щоб усі були на одній хвилі. В мене є такий досвід гравця.

У збірній України Михайло Іванович Фоменко завжди казав, що ми маємо бути єдиним цілим. І це дає результат.

– Ви дивилися останні два матчі збірної України?

– Так, дивився. Знаєте, це та ж історія, що я казав, коли грали з Бельгією. Якби пройшли, всі б казали, що це завдяки вірно обраній тактиці. За протилежного ж результату – все не так, завжди шукають причини.

Але я завжди буду підтримувати тренера. Знаєте чому? Хочу, щоб мене зрозуміли. Ми всі знаємо, який успішний гравець та клубний тренер Ребров. Тож, головне вірити та мати терпіння. А у футболі не завжди хочуть чекати – бажають всього й одразу, але це дуже важко. Тому я його підтримую завжди, тому що знаю, як це нелегко. Вважаю, багато чого залежить від взаємодії тренерів та футболістів.

– Думаю, ви розумієте, наскільки вболівальники засмучені нічиєю з Азербайджаном, і вже навіть не хрест поставили взагалі на шансах вийти з групи. А ви як оцінюєте турнірні перспективи збірної України?

– А пам’ятаєте, як ніхто не вірив, що ми дійдемо до плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2014 року? Коли зіграли внічию з Молдовою та програли Чорногорії. А потім перемогли усіх, окрім Англії, з якою внічию зіграли – і вийшли у плей-оф на Францію. У футболі все можливо, головне – вірити у себе та мати підтримку. А критикувати завжди легко, – заявив Едмар в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Едмар зараз працює головним тренером олімпійської збірної Киргизстану з футболу.

