Клейтон Шав'єр вирішив не повертатись на поле після чергової травми, яка спіткала його за останній сезон у другій за класом лізі чемпіонату Бразилії. Колишній капітан Металіста Маркевича вирішив зав'язати з футболом.

Шав'єр заслужив бути одним з 25 найвидатніших леrіонерів УПЛ за часи незалежності України. Свою найзорянішу та найбільшу частину кар'єри він провів саме в харківському Металісті. Під керівництвом Мирона Маркевича здобував срібні медалі чемпіонату України та пробивався у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Та команда могла наробити шуму в Європі, якби її не змусили розплачуватись за гріхи і договірняки попередників.

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Металіст заплатив за тоді ще 27-річного гравця якихось 3,6 млн євро. Шав'єр віддячив за довіру сповна: 59 голів і 38 асистів за 147 матчів у харківській команді, зокрема, 10 голів та 6 асистів у Лізі Європи. Встиг пограти на безлічі позицій: і атакувального, й оборонного хавбека, вінгера на обох флангах, відтягнутого нападника і навіть центрфорварда.

Напередодні представник Клейтона заявив, що він уже не планує продовжувати ігрову кар'єру. Після повернення до Бразилії талановитого десятку переслідували травми – лише в останньому своєму клубі Віторія Салвадор, який грає у Серії Б, Шав'єр двічі отримував пошкодження за короткий період. "Ми з Клейтоном вирішуємо питання щодо відходу з футболу. В останні дні йому ще надходили пропозиції від кількох клубів, але він вже розмовляв зі сім'єю і прийняв рішення. Час припинити грати у футбол", – розповів представник 35-річного півзахисника Ренату Фігейреду.

Шав'єр також встиг стати чемпіоном Бразилії у складі Палмейраса, де тріумфував поруч з нинішнім гравцем київського Динамо Че Че. У своєму останньому матчі в УПЛ оформив хет-трик, ефектно попрощавшись з харківською торсидою. Покидав Металіст на фоні складної ситуації в Україні, російської агресії та боргів президента-втікача Сергія Курченка. Одному йому були винні 5 мільйонів доларів станом на 2016-й.

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