– У Дніпрі ви були разом з юним Довбиком. Чи могли тоді уявити, що він гратиме у топ-чемпіонатах?

– Це те, про що ми казали – завжди треба вірити. Ми ніколи не знаємо, що буде далі. Сьогодні ти граєш тут, а завтра можеш поїхати до топ-команди. Коли я приїхав до України у 2002 році, уявити не міг, що гратиму за збірну. Тому у футбольному житті потрібно завжди вірити.

"Я не планував його випускати": Гасперіні пояснив, чому Довбик не зіграв за Рому проти Торіно

Артем багато працював над собою. І його кар’єра – дуже гарний знак для українського футболу загалом.

– Що Довбику варто робити у такій невизначеній ситуації, яка склалася в нього зараз у Ромі? Треба йти?

– Для нього в будь-якому разі буде команда. Головне, правильно визначити, де йому буде спокійніше душею, комфортніше. Він має це відчути. Як було в нього у Жироні, де він добре почувався і багато забивав. Вважаю, йому треба спокійно все зважити й зрозуміти, де буде комфортніше, – заявив Едмар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Едмар зараз працює головним тренером олімпійської збірної Киргизстану з футболу.

Рома сенсаційно зазнала першої поразки за Гасперіні – Довбик отримав принизливий вирок від тренера