Мудрик досить яскраво дебютував за Челсі, створивши кілька нагод для себе та партнерів. Михайло показав і свою вибухову швидкість, через що ветеран Ліверпуля Джеймс Мілнер отримав жовту картку. Гра українця справила враження на Ґарі Невілла.

"Його якість помітна": наставник Челсі залишився задоволений дебютом Мудрика у грі з Ліверпулем

"Побачив 10 хвилин гри Мудрика, я б не хотів проти нього грати!" – написав Невілл у своєму твіттері.

Додамо, що попри яскраву гру Михайла, Челсі так і не зумів забити Ліверпулю – команди розійшлись без забитих м'ячів.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти