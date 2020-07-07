Легенда Манчестер Юнайтед поставив невтішний діагноз Евертону

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл поділився думками щодо невтішних результатів команди Карло Анчелотті і дав італійському наставнику важливу пораду.

"Найскладніше, що потрібно зробити Анчелотті – змінити менталітет гравців. Іноді відчувається, що Евертон виглядає багатообіцяюче на початку матчу, а потім раптово пропускає гол і втрачає віру в себе через комплекс неповноцінності. Особливо часто це стається у матчах з серйозними командами. Цього не повинно бути. У "ірисок" талановиті гравці. Грайте на м'ячі і з м'ячем.

Тоттенхем – Евертон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Футболісти дійсно не вірять, що можуть перемогти великі команди. Сподіваюся, що гравці Евертона після поразки від Тоттенхема не думатимуть, що їм не пощастило. Вони зіграли недостатньо добре. Це було нудно", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 33-го туру підопічні Жозе Моурінью мінімально обіграли Евертон (1:0). Як наслідок, команда Анчелотті з 44 пунктами залишилась на одинадцятій сходинці.

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