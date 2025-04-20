Екс-гравець Манчестер Юнайтед і збірної Англії Нікі Батт потрапив у халепу через запальний характер.

У січні іменитий півзахисник святкував своє 50-річчя. Серед гостей були Девід і Вікторія Бекхем, а також Пол Скоулз, Гарі Невілл та інші колишні гравці Манчестер Юнайтед. Під час вечірки Нікі Батт побився з охоронцем.

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Як повідомляє The Sun, конфлікт виник після того, як Батт вийшов із бару на подвір'я. Охоронець закладу побачив, як він справляє нужду біля стіни. Виникла сварка, ексгравець накинувся на чоловіка, вдаривши його головою. Уточнюється, що незадовго до інциденту персонал бару відмовився подавати Нікі напої.

"Кров була всюди. Люди були шоковані, коли охоронець увійшов всередину із закривавленим обличчям. Це зіпсувало прекрасний день", – наводить видання слова неназваного джерела.

Охоронця госпіталізували з травмами обличчя і підозрою на перелом носа. Також через деякий час було викликано поліцію. Поліція винесла Батту попередження, а також він погодився зробити благодійну пожертву.

До слова, це не перший випадок, коли екс-хавбек Манчестер Юнайтед потрапляє у скандал. У 2019 році його звинувачували в нападі на колишню дружину.

Нікі Батт виступав за манкуніанців з 1992 по 2004 роки. У складі Манчестер Юнайтед він вигравав низку трофеїв, включаючи легендарний требл у сезоні 1998/99.

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