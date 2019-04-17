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Легенда Манчестер Юнайтед Нікі Батт заарештований за напад на дружину

15:30 166 Читать на русском
Легенда Манчестер Юнайтед Нікі Батт заарештований за напад на дружину
Нікі Батт з дружиною

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Нікі Батт потрапив у неприємну ситуацію.

16 квітня Батт прийшов до свого дому о другій годині ночі, аби забрати деякі речі. Між ним та дружиною спалахнула сварка, через яку на місце була викликана поліція.

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У дружини екс-футболіста – Шеллі Барлоу був невеликий поріз, від госпіталізації жінка відмовилась. Поліція затримала Батта для з'ясування обставин, повідомляє Mirror.

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Нагадаємо, Батт виступав за Манчестер Юнайтед з 1992-го по 2004-й рік. Наразі 44-річний чоловік очолює академію "червоних дияволів".

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Нікі Батт
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