"Я не вірю в те, що Арсенал виграє чемпіонат. Думаю, що Манчестер Сіті виграє, тому що я вважаю, що вони мають особливе ставлення. В якийсь момент сезону Арсенал програє один-два матчі, а Ман Сіті залізе їм на плечі, і "канонірам" стане дуже важко.

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Але вони можуть виграти АПЛ, і, якщо бути чесним з вами, я думав, що вони не будуть і близько поруч з першим місцем. Не можу повірити, що вони в перегонах. Той факт, що вони мають шанси на перемогу в чемпіонаті, неймовірний", – наводить слова Невілла Evening Standard.

Додамо, що Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, маючи в активі 50 очок. Манчестер Сіті посідає другу сходинку з 45 пунктами, зігравши на 1 поєдинок більше.

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