Колишній захисник Александр Коларов очолив збірну Сербії U-21, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Сербії.

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Контракт з 38-річним фахівцем підписано до літа 2027 року – до кінця молодіжного чемпіонату Європи-2027, який, скоріше за все, пройде в Сербії та Албанії. Робота у молодіжній збірній – дебют Коларова у тренерській кар'єрі. Фахівець вже розпочав готувати команду до найближчого товариського матчу проти ровесників із Туреччини.

Нагадаємо, ігрова кар'єра Коларова стартувала у сербському клубі Чукарічкі. Потім був ОФК Белград і перехід в Лаціо (Кубок і Суперкубок Італії). Далі були Манчестер Сіті (два чемпіонства АПЛ, Кубок та Суперкубок Ангглії, два Кубка англійської ліги), Рома та Інтер (чемпіонство Серії А, Кубок та Суперкубок Італії). За збірну Сербії провів 94 гри, що є 4-м результатом в історії команди.

До слова, молодіжна збірна Сербії була суперником України у відборі на Євро-2025. У своєму останньому матчі балканці обіграли "синьо-жовтих" 1:0, відібравши першу сходинку турнірної таблиці, однак самі не зуміли кваліфікуватися на континентальну першість, фінішувавши на третьому місці у своїй відбірковій групі.

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