Джеймс Мілнер вирішив змінити ігровий номер у Брайтоні. Після того, як 20-й номер звільнився, півзахисник вирішив забрати його собі.

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"Коли я почув, що Карлос Балеба хоче змінити свій номер [на 17-й], а 20-й номер стане доступним, я захотів взяти його собі на знак поваги і, звичайно ж, в пам'ять про Діогу Жоту. Він був відмінним гравцем, з яким мені пощастило грати, і хорошим другом. Для мене велика честь грати під його номером у Прем'єр-лізі цього року", – сказав Мілнер у коментарі телеканалу The Redmen TV.

Мілнер грав разом з Жотою за Ліверпуль з 2020 по 2023 рік. Португалець загинув на початку минулого місяця в автокатастрофі. З поваги до 28-річного нападника Ліверпуль вирішив прибрати його 20-й номер з обігу.

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