Цього разу в британській студії, присвяченій матчам Ліги чемпіонів, осоромився Джеймі Каррагер.

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Під час флеш-інтерв'ю Кейт Абдо, Джеймі Каррагер та Майка Річардс мали можливість поспілкуватись з форвардом Мілана Олів'є Жиру. Француза попросили показати, як правильно вимовляти його ім'я та прізвище. У Абдо та Річардса все вдалось, а от для Каррагера стала проблемою французька вимова.

Зауважимо, що Жиру став одним з героїв матчу Мілан – ПСЖ, забивши переможний гол та взявши безпосередню участь у першому взятті воріт.

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