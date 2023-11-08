Легенда Ліверпуля зганьбився, намагаючись правильно вимовити ім'я зірки Мілана – кумедне відео
Екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер не може правильно вимовити ім'я форварда Мілана – Олів'є Жиру.
Цього разу в британській студії, присвяченій матчам Ліги чемпіонів, осоромився Джеймі Каррагер.
Екс-зірка Ман Сіті порвав собі штани спробою повторити Мбаппе – ведуча присоромила його в прямому ефірі
Під час флеш-інтерв'ю Кейт Абдо, Джеймі Каррагер та Майка Річардс мали можливість поспілкуватись з форвардом Мілана Олів'є Жиру. Француза попросили показати, як правильно вимовляти його ім'я та прізвище. У Абдо та Річардса все вдалось, а от для Каррагера стала проблемою французька вимова.
Зауважимо, що Жиру став одним з героїв матчу Мілан – ПСЖ, забивши переможний гол та взявши безпосередню участь у першому взятті воріт.
Мілан вперше забив у Лізі чемпіонів і одразу переміг ПСЖ – Мбаппе-примара та інтрига в "групі смерті"