Саудівська Аравія, 10 тур

Аль-Хіляль – Аль-Іттіфак – 3:1

Голи: Мітровіч, 45+2, Малком, 81 Аль-Кахтані, 90+6 – Вітінью, 90+4

Вилучення: Радіф, 90+6 (Аль-Іттіфак)

Аль-Ріяд – Аль-Наср – 0:1

Гол: Мане, 41

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Аль-Іттіхад під керівництвом легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда програв лідеру чемпіонату. Аль-Хіляль, завдяки Мітровічу, вийшов вперед, але зняти всі питання зміг лише в компенсований час. Аль-Іттіфак шість матчів вже не може перемогти у національному чемпіонаті. Наразі команда Джеррарда перебуває на 11 місці з 11 балами. А Аль-Хіляль лідирує з 28 очками.

Аль-Наср переграв Аль-Ріяд в дербі. Для перемоги вистачило лише одного гола, який записав у свій актив Мане. Роналду вийшов в старті, але результативними діями не відзначився. Аль-Наср має 22 пункти і перебуває на третьому місці.

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