Нідерландський вінгер Раян Бабель оголосив про завершення кар'єри. Про це 37-річний футболіст повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Півзахисник перебував у статусі вільного агента з літа 2023 року після того, як покинув турецький Еюпспор і, зрешто, вирішив поставити крапку у виступах на професіональному рівні.

Нагадаємо, Бабель – вихованець Аякса, за який і дебютував у великому футболі в 2004 році. Далі були Ліверпуль (2007-2011), Хоффенхайм (2011-2012), знову Аякс (2012-2013), Касимпаша (2013-2015), Аль-Айн (2015-2016), Депортіво (2016), Бешикташ (2017-2019), Фулхем (2019), Галатасарай (2019-2022), Аякс (2020), Еюпспор (2022-2023). У його доробку два чемпіонства Нідерландів, два Кубки та два Суперкубки країни (з Аяксом), а також два золота в турецькій Суперлізі (з Бешикташем та Галатасараєм).

За збірну Нідерландів провів 69 матчів, в яких забив 10 голів (посів друге місце на ЧС-2010 та у фінальному турнірі Ліги націй-2018/19). Зі збірною U-21 вигравав Євро-2007.

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