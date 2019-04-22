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Легенда Ліверпуля Фаулер очолить австралійський клуб

17:42 328 Читать на русском
Легенда Ліверпуля Фаулер очолить австралійський клуб
Роббі Фаулер / Соцмережі

Колишній гравець Ліверпуля та збірної Англії Роббі Фаулер продовжить свою тренерську кар'єру в Австралії.

Фаулер протягом найближчої доби офіційно стане новим головним тренером австралійського Брісбен Роар, повідомляє Sky Sports. Колишній гравець Ліверпуля буде представлений команді перед початком останнього матчу сезону, а почне виконувати свої обов'язки вже після нього.

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До слова, Фаулер відомий своїми виступами за Ліверпуль, де він грав впродовж 1993-2001 років, а також з 2006 по 2007 роки. Крім того, в активі нападника 26 матчів за збірну Англії.

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Наразі Фаулер є граючим тренером клубу Муангтонг Юнайтед з Таїланду.

Теги
Світ Ліверпуль Ліверпуль Брісбен Роар Брісбен Роар
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