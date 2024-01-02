"Я, як і раніше, вважаю, якщо четвірка атакувальних гравців Арсенала не стане кращою, то команда не виграє чемпіонат. Коли я кажу, що Арсенал став іншим, то маю на увазі контроль м'яча. Його, безперечно, стало більше. Можна сказати, що у минулому сезоні команда нагадувала Ліверпуль Клоппа, а в цьому сезоні у неї більше від Манчестер Сіті.

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Арсенал став більше контролювати м'яч, що допомагає в захисті. Але чи допомагає їм це в атаці? Усі нападники Арсенала забивали голи, які асоціювалися з їхнім стилем. Зараз ми бачимо ті самі моделі й ту саму організацію гри. Це змусило мене замислитися над тим, чи не занадто багато цієї організації під час гри в атаці?

Ми бачимо повторювані з разу в раз моменти, але чи достатньо імпровізації? Коли гравець Арсенала востаннє був серед найкращих форвардів ліги? Коли Едегор забивав який-небудь супергол? Все якось занадто організовано. Так, гравці проводять хороші сезони. Але золотий стандарт – це 20 голів і більше. Це рівень Салаха, Холанда, Кейна. Атакувальні гравці Арсенала хороші, але жоден із них не входить до числа найкращих у світі. У перспективі Сака може стати гравцем світового класу.

Але Ліверпуль виграв титул в АПЛ, тому що у нього був Салах. Сіті вигравав титули, тому що у них був Агуеро, а тепер є Холанд. Чи є в Арсенала гравці, готові привести команду до титулу? Я вважаю, що ні", – поділився Каррагер у ефірі Sky Sports.

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