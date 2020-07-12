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Легенда Ліверпуля пояснив, чим Стерлінг кращий за Мане

13:32 - Читать на русском
Легенда Ліверпуля пояснив, чим Стерлінг кращий за Мане
Рахім Стерлінг та Садьйо Мане / Sportbible

Колишній гравець Ліверпуля Грем Сунесс порівняв Садьйо Мане із зіркою Манчестер Сіті Рахімом Стерлінгом.

"Стерлінг – топ. Йому будуть раді в будь-якому клубі – Реалі, Барселоні, Баварії. Стерлінг молодший за Мане. У них схожі якості, але Стерлінг вже на рівні Мане.

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Садьйо – боєць, і його теж із задоволенням візьме до себе будь-який клуб. Але Мане 28 років, а Стерлінгу – 25, і у нього ще 3 роки, аби досягти піку, тому в свою команду я все ж взяв би Рахіма", – поділився Сунесс в коментарі Daily Mail.

Зазначимо, що Мане у складі Ліверпуля став чемпіоном Англії, а загалом відзначився 20 голами та 12 асистами в 44 поєдинках в усіх змаганнях. Стерлінг же відіграв за Манчестер Сіті 46 матчів, записавши до свого активу 27 забитих м'ячів та 8 результативних передач.

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Теги
Рахім Рахім Стерлінг Садьйо Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Грем Сунесс
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