Джордан Хендерсон достроково розірвав контракт з Аяксом, щоб повернутися до АПЛ. Англійський півзахисник вже обрав собі новий клуб.

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Як повідомляє The Athletic, 35-річний англієць мав пропозиції від різних європейських клубів, але Брентфорд переконав екс-капітана Ліверпуля. Хендерсон підпише контракт з "бджолами" до 2027 року.

Медичне обстеження та оформлення документів будуть завершені протягом найближчих днів, але офіційне оголошення очікується не раніше наступного тижня з поваги до колишнього партнера по команді Діогу Жоти та його сім'ї після трагічної загибелі гравця.

Хендерсон встиг пограти в Англії за Сандерленд та Ковентрі, а потім опинився в Ліверпулі, з яким виграв низку трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів. У 2023 році Джордан покинув мерсисайдців заради Саудівської Аравії, але через пів року знову повернувся в Європу.

До слова, за Брентфорд виступає українець Єгор Ярмолюк.

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