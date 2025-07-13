Іменитий бразилець узгодив контракт з катарським Аль-Саддом, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Фірміно покинув Аль-Ахлі після 2 років виступів. За саудівський гранд Боббі провів 65 матчів, оформивши 21 гол та 17 асистів. Минулого сезону легенду Ліверпуля принизливо викинули зі заявки на чемпіонат, але 33-річний нападник став одним з головних героїв перемоги Аль-Ахлі в азійській ЛЧ.

Для Аль-Садда кампанія 2024/25 також була вдалою. "Вовки" оформили "золотий дубль", вигравши чемпіонат та Кубок Катару, а от в ЛЧ зупинилися на стадії чвертьфіналу.

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