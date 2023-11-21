Шміцер написав автобіографію "Моє друге життя". Як інформує Deník Sport, поки що книга доступна тільки чеською мовою.

Найчорніший день у кар'єрі Шевченка: 18 років тому Ліверпуль здійснив легендарний камбек у фіналі ЛЧ

Написати книгу Шміцеру допоміг журналіст Deník Sport Степан Філіпек. У ній розповідається про його перебування в Славії, Лансі, Ліверпулі, Бордо, збірній Чехії та особисте життя колишнього півзахисника.

Нагадаємо, що Шміцер став автором другого гола у ворота Мілана в легендарному фіналі Ліги чемпіонів 2005 року. Владімір забив через дві хвилини після голу Стівена Джеррарда – саме в той момент "червоні" повірили в камбек. Нагадаємо, що після першого тайму Мілан вів із рахунком 3:0, але в підсумку програв Ліверпулю в серії пенальті.