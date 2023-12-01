"Воротаря, який перебуває не в найкращій формі, не сховаєш. Можливо, Андре Онана все ще користується підтримкою Еріка Тен Хага, але час і терпіння не на його боці. Для Манчестер Юнайтед неприйнятно мати воротаря, який постійно робить стільки рутинних помилок. Що довше це триватиме, то вразливішим ставатиме його становище в клубі.

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Воротарі занадто важливі, щоб їм потурати. Як остання лінія оборони, їхні промахи мають бути епізодичними, а не повторюватись постійно. Коли воротар втрачає впевненість, це відчувають усі: вболівальники, одноклубники, суперник і ЗМІ.

Великі воротарі перетворюють поразки на нічиї, а нічиї – на перемоги, особливо у найбільших клубах. Для команди, що полює за найбільшими трофеями, мистецтво бути воротарем світового класу полягає в тому, щоб робити ту не багатогранну річ, яка від тебе вимагається, блискуче. На жаль для Онана, на початку своєї кар'єри в Юнайтед він перетворював перемоги на нічиї, а нічиї – на поразки.

На відміну від великих команд Юнайтед минулого, зараз на нього покладено занадто багато обов'язків, і що більше йому доводиться справлятися з ними, то більша ймовірність того, що чергова помилка не за горами", – цитує Каррагера The Telegraph.

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