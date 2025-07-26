Легенда Ліги 1 у віці 34 років вперше перейшов в АПЛ
20:38 - Читати іншою мовою
Воротар Монпельє Бенжамен Лекомт випробує свої сили в чемпіонаті Англії.
Фулхем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 34-річного голкіпера Бенжамена Лекомта. Контракт підписаний на два роки, а сума угоди склала близько 500 тисяч євро.
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"Я дуже щасливий і гордий приєднатися до Фулхема. Це новий крок у моїй кар'єрі, і я думаю, що буде чудово стати частиною клубу", – зазначив воротар.
Бенжамен Лекомт зіграв у своїй кар'єрі 402 матчі, з яких 114 вийшли "сухими". Крім Монпельє, Бенжамен захищав кольори Діжона, Монако, Атлетіко та Еспаньйола.
У Фулхемі Лекомт буде боротися за місце у воротах з Берндом Лєно.
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