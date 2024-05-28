Захисник Кривбаса В'ячеслав Рябов оголосив про завершення кар'єри футболіста, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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У матчі 30-го туру УПЛ проти Миная він вийшов на заміну на 81-й хвилині, попрощавшись, таким чином, з уболівальниками.

Нагадаємо, 34-річний футболіст є єдиним гравцем, що пройшов шлях від відродження Кривбаса до завоювання бронзових нагород УПЛ. Всього зіграв за криворіжців 58 матчів, забив 4 голи (УПЛ – 14, Друга ліга – 20/2, Перша ліга – 19/2, Кубок України – 5).

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