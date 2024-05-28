Легенда Кривбаса оголосив про завершення кар'єри – він пройшов шлях від відродження клубу до завоювання бронзи УПЛ
Український оборонець В'ячеслав Рябов вирішив повісити бутси на цвях.
Захисник Кривбаса В'ячеслав Рябов оголосив про завершення кар'єри футболіста, повідомляє офіційний сайт криворіжців.
Металіст 1925 пропонував Кривбасу 5 мільйонів за перемогу над Минаєм – Вернидуб і Ко не підвели, але грошей не буде
У матчі 30-го туру УПЛ проти Миная він вийшов на заміну на 81-й хвилині, попрощавшись, таким чином, з уболівальниками.
Нагадаємо, 34-річний футболіст є єдиним гравцем, що пройшов шлях від відродження Кривбаса до завоювання бронзових нагород УПЛ. Всього зіграв за криворіжців 58 матчів, забив 4 голи (УПЛ – 14, Друга ліга – 20/2, Перша ліга – 19/2, Кубок України – 5).
Верес відправив Скрипника і Ко в Першу лігу, Минай не спромігся на диво з Кривбасом, СК Дніпро-1 зачепився за єврокубки