Ноттінгем Форест уникнув серйозних проблем, відмовившись від призначення Жозе Моурінью та зробивши ставку на Ангелоса Постекоглу. У цьому впевнений колишній нападник клубу Стен Коллімор, даючи коментар для GOAL.

Після відставки Нуну Ешпіріту Санту власник клубу Евангелос Марінакіс розглядав Жозе Моурінью як одного з головних кандидатів, але той зрештою повернувся в Португалію й очолив Бенфіку. Ноттінгем Форест же запросив Постекоглу, що торік привів Тоттенхем до перемоги в Лізі Європи.

Коллімор переконаний, що це було правильне рішення: "Чи зробив Ноттінгем Форест помилку, не призначивши Жозе Моурінью? Абсолютно ні! Форест буквально уникнув кулі, адже сьогодні підхід Моурінью завжди один і той самий. Він отримує роботу, його звільняють, після чого він розповідає на всіх телеканалах, який він великий.

Потім якийсь президент клубу вірить, що у нього ще є вогонь. Дає йому роботу, а вже за тиждень він свариться з місцевою пресою, до кінця місяця – з усією національною пресою. Він завжди свариться з усіма. Через три місяці він у стані війни з президентом і отримує відступні. Це останнє, що потрібно Форест. Клубу не потрібна така дестабілізуюча фігура, як Моурінью".

Зазначимо, що Постекоглу застосовує інший тактичний підхід до гри Ноттінгем Форест, намагаючись відійти від оборонного футболу Нуну. Утім, команда поки що не здобула жодної перемоги під його керівництвом, програвши два стартові матчі, зокрема й у Кубку ліги Суонсі, де втратила перевагу в компенсований час. Нагадаємо, що в складі "лісників" виступає українець Олександр Зінченко.

