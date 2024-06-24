Український хавбек Ігор Худобяк продовжить кар'єру у чемпіонаті Кіпру. За повідомленням Transfermarkt, 39-річний футболіст підписав контракт з Ермісом з міста Арадіппа. Про терміни та умови угоди не повідомляється.

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Нова команда нашого земляка минулий сезон завершила на 15-й сходинці другого дивізіону Кіпру, тож новий чемпіонат розпочне у третій за силою лізі.

Нагадаємо, Худобяк – вихованець івано-франківського Спартака. Найбільшої слави здобув за часів виступів у Карпатах. З 2013-го по 2014-й роки виступав в оренді у російському Ростові. У 2018-му вирушив у казахський Акжайик, звідки за рік перебрався на Кіпр. Захищав кольори Етнікоса (2019-2023) та Ксилотимбу (2023-2024).

До слова, раніше у складі Ерміса вже виступали два українці – голкіпер Андрій Новак і півзахисник Ярослав Мартинюк.

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