Легенда італійського футболу розніс Довбика за гру з Ніццою: "На нього просто неможливо дивитися"
Видатний італійський футболіст Франческо Граціані прокоментував перемогу Роми над Ніццою (2:1) у матчі першого туру Ліги Європи.
"Команда впевнено провела весь матч, максимально використовуючи створені моменти, навіть попри те, що нападники не мали жодного впливу на гру. Довбик? На нього просто неможливо дивитися", – наводить слова Граціані Retesport.
В поточному сезоні Артем Довбик провів 4 матчі за Рому, результативними діями не відзначався. Контракт українського нападника з клубом розрахований до 2029 року. Наразі "вовки" з 9 очками посідають четверте місце у турнірній таблиці Серії А.
До слова, Франческо Граціані виступав за Рому у 1983-1986 рр. У 1982 році Франческо став чемпіоном світу у складі збірної Італії.
