"Команда впевнено провела весь матч, максимально використовуючи створені моменти, навіть попри те, що нападники не мали жодного впливу на гру. Довбик? На нього просто неможливо дивитися", – наводить слова Граціані Retesport.

В поточному сезоні Артем Довбик провів 4 матчі за Рому, результативними діями не відзначався. Контракт українського нападника з клубом розрахований до 2029 року. Наразі "вовки" з 9 очками посідають четверте місце у турнірній таблиці Серії А.

До слова, Франческо Граціані виступав за Рому у 1983-1986 рр. У 1982 році Франческо став чемпіоном світу у складі збірної Італії.

