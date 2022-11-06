У неділю, 6 листопада, зіграли ще кілька поєдинків 13-го туру Серії А. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 13 тур

Болонья – Торіно – 2:1

Голи: Орсоліні, 64, Пош, 73 – Лукіч, 26 (пен)

Монца – Верона – початок о 16:00

Сампдорія – Фіорентина – початок о 16:00

Ігровий день відкрив поєдинок у Болоньї, де місцева команда приймала Торіно. Обидві команди виграли два останні матчі, тому чиясь серія повинна була перерватися. Не пощастило "бикам", які зуміли відкрити рахунок в середині першого тайму. Лукіч реалізував пенальті.

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По перерві зіграли заміни Тьягу Мотти, який не так давно очолив "россоблу" і починає давати результат. Спершу Орсоліні, який з'явився із лави запасних, вирівняв становище з пасу Віньято, що теж вийшов по ходу гри. Ще один джокер – Соріано – віддав гольовий пас на Поша, який встановив остаточний підсумок гри. 2:1 – Болонья виграла третій матч поспіль, набрала 16 балів і піднялася на 11 місце. Торіно йде 10-м, маючи 17 очок.

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