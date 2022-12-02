Іван Ракітіч не приховує, що Хорватія повинна завдячувати Ромелу Лукаку за путівку в плей-офф чемпіонату світу.

Нападник Челсі у другому таймі матчу Хорватія – Бельгія (0:0) змарнував три розкішні моменти, щоб забити. Нічия вивела у плей-офф хорватів, а бельгійці сенсаційно вилетіли вже після групового турніру.

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Іван Ракітіч, який зіграв 106 матчів за збірну Хорватії і став чемпіоном світу-2018, визнав, що команді Златко Даліча пощастило. Про це 34-річний хавбек Севільї розповів під час стріму в Instagram. До слова, Іван завершив кар'єру в збірній ще у 2019-му.

"Ми повинні оплатити Лукаку місячну відпустку у Спліті", – жартома заявив Ракітіч, додавши демонстративний поцілунок.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу чемпіонату світу "картаті" зіграють з Японією. Матч відбудеться 5 грудня, початок – о 17:00 за Києвом.

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