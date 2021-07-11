Колишній гравець Евертона, Саутгемптона та Сіетл Сандерс Джиммі Габріел помер у віці 80 років.

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив сумну звістку – пішов з життя екс-гравець та тренер "ірисок" Джиммі Габріел.

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Головними клубами екс-хавбека за його кар'єру, окрім Евертона, стали Саутгемптон та американський Сіетл Сандерс. Окрім них, Габріел встиг пограти за Данді Юнайтед, Борнмут, Брентфорд та Сан Хосе із МЛС. Цікаво, що з 1977 року він став граючим тренером Сіетл Сандерс, а також повернувся до Евертона у новому амплуа всередині 80-х.

За свою кар'єру Джиммі встиг виграти Чемпіоншип, Кубок та Суперкубок Англії, а в 1977 році зіграв проти Пеле у останньому матчі бразильця в кар'єрі.

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