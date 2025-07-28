Зірковий екс-оборонець Дніпра Дуглас поділився спогадами про шлях Дніпра до фіналу Ліги Європи в сезоні 2014/15.

‒ У єврокампанії ти став справжньою стіною в захисті Дніпра. Це найкращий сезон у кар’єрі?

‒ Так, професійно – це мій найкращий сезон за весь час.

‒ Розкажи про гру проти Ігуаїна. Який він на полі і як вдалося зупинити нападника Наполі?

‒ Він був одним із найкращих нападників Європи на той час – розумний, із чудовим ударом. Я намагався не дати йому простору, і коли він мав моменти, нас рятував Денис Бойко.

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‒ Що відчував, коли у Києві пролунав фінальний свисток, і Дніпро вийшов у фінал?

‒ Це був магічний момент. В голові промайнуло все, через що ми пройшли. Це був пік моєї кар'єри.

‒ Яким запам’ятав фінал у Варшаві?

‒ Важка видалась гра. Севілья була чинним чемпіоном і фаворитом турніру.

‒ Чи не сняться жахіття після фіналу?

‒ Мені знадобилося кілька днів, щоб прийняти поразку.

‒ Поясни, чому вирішив залишитися? У клубі вже рік не платять зарплату, а тебе кличуть Лаціо і Бешикташ. Знаю, що ти ще відновлювався після травми, але, можливо, були й інші причини?

‒ Окрім того, що я лікувався, перемовини з Лаціо не просунулись, бо італійці не могли заплатити суму, яку на той момент вимагав Дніпро. Я прагнув піти з клубу мирно, попри всі наявні проблеми, – заявив Дуглас в інтерв'ю Українському Футболу.

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