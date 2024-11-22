"Бельгія – найбільш незручний суперник, хоча на чемпіонаті Європи зіграли гідно з ними. З Шотландією може бути складно через їх силовий стиль. Сербія та Угорщина – пріоритетні суперники, але на цьому рівні всі команди непогані.

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Нехай буде Угорщина, треба обіграти Орбана. Це звісно більше жарт, бо там Орбан як президент, так і футболіст є. Маю припущення, що з Угорщиною буде трохи легше за інших. Міг би сказати більш впевнено, але 19-го числа угорці зіграли 1:1 з німцями, тому поки припущення, бо одразу про них подумав, коли побачив серед потенційних суперників", – розповів Кравченко у інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, збірна України завоювала право боротися за вихід у найвищий дивізіон Ліги націй. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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