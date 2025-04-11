– Я гадаю, такий склад трійки лідерів і буде. Єдине, питання, яким буде розташування команд у топ-3. Тут все можливе.

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– І Шахтар, і Олександрія ще можуть стати першими?

– Все може бути, бо грати ще сім турів. І також важливо, що між Шахтарем та Динамо ще буде очна зустріч. Тож усе може бути. Рано списувати з рахунків Олександрію та Шахтар. Але з цієї трійки все-таки на даний момент, мені здається, Динамо має кращі шанси на перемогу.

– Але ж Олександрія видно, що налаштована на сенсацію і готова справді поборотися за золото!

– Олександрійці на кожен матч виходять, віддаються на полі та якісно грають. Тому цей сезон у Олександрії явно вдався.

– Ви, знаючи Руслана Ротаня та його характер, як вважаєте, він серйозно може налаштуватися на виграш титулу?

– Звичайно, звичайно! Так-так, Ротань може, – сказав Грицай в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, наразі Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ з 57-ма очками. На другій сходинці перебуває Олександрія з 53-ма пунктами, замикає трійку Шахтар, у якого 47 очок та один матч в запасі.

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