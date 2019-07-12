Легенда Дніпра Литовченко прокоментував припинення існування свого рідного клубу

Колишній гравець Дніпра Геннадій Литовченко шокований зникненням клубу.

"Дніпро – одна з небагатьох команд в Україні зі своїм ім'ям та історією. І те, що її розвалили, для мене шок. Дніпро дав мені путівку в життя, я навчився грати в футбол в цій команді, тому для мене це болісно.

Дніпро припиняє існування

Хто винен у зникненні Дніпра? Що, ми не знаємо, хто винен?! Не знаю всієї таємниці, але є інформація, що СК Дніпро-1 – та ж команда, тільки трохи змінена в назві, відбулося злиття.

Одне зрозуміло, що двох команд в Дніпрі не буде. СК Дніпро-1 вийшов в УПЛ, тому буде цікаво подивитися, на що новий клуб з новою назвою буде здатний. Головне – представляє місто Дніпро", – цитує Литовченка UA-Football.

"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні