"В якийсь момент я зі своєю сім'єю вирішили, що ми хочемо залишитися в Україні. І це був, напевно, один з головних аспектів того, що ми обрали Полісся.

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Чому я кажу "ми"? Тому що для мене дуже важлива думка моєї родини. Я вже немолодий гравець. Де ми будемо жити, перебувати, де буде вчитися мій син – дуже важливо. Ми обрали Полісся, бо це Житомир, неподалік від Києва.

Скоріше за все, родина житиме в Києві, а я буду їздити на тренування у Житомир", – сказав Бойко в інтерв'ю YouTube-каналу Полісся.

Нагадаємо, Денис – вихованець Динамо, у структурі якого загалом перебував 14 років. У Полісся 35-річний кіпер перейшов у статусі вільного агента, підписавши контракт терміном на 1 сезон.

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