Легенда Динамо Віктор Матвієнко пішов з життя

Колишнього захисника київського Динамо Віктора Матвієнка не стало у віці 70 років.

Сьогодні помер Віктор Матвієнко, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Колишній захисник Динамо нещодавно відсвяткував свій 70-річний ювілей.

Виступаючи за київське Динамо з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-разовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА.

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