– За два з половиною роки виступів у Європі Віктор заслужив бути в більш статусному клубі, ніж Жирона?

– Якщо говорити про позаминулий сезон, то скоріше так, ніж ні. А ось минулого року півзахисник відіграв на рівні результатів Жирони. Можливо, трохи краще, але він не тягнув на собі команду.

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– Саме тому в пресі не фігурують топові клуби своїх чемпіонатів щодо інтересу до Циганкова?

– І тому теж. Зараз в Європі, та й не тільки, дуже багато молодих і талановитих футболістів. Вибір для клубів величезний. Щоб бути затребуваним, потрібно постійно бути на слуху. Вирішувати якісь матчі, – сказав Яшкін для Sport.ua.

Нагадаємо, Віктор Циганков перейшов в Жирону в січні 2023 року з київського Динамо. У минулому сезоні Віктор провів 32 матчі за іспанський клуб, забив 2 голи та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 18 мільйонів євро.

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