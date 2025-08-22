– У минулому сезоні Динамо в єврокубках також багато програвало, але була боротьба, було видно хоч якесь старання футболістів. Зараз цього немає.

– Мені складно сказати, чому так. Але, дійсно, домагатися результату без контрпресингу, агресії нереально. Плюс, Біловар мав вигляд стороннього предмета.

Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування Динамо, – Бурбас

– За які заслуги цей футболіст потрапляє до складу?

– Мені це невідомо, але помилок з його боку безліч. Ось, наприклад, два м'ячі були забиті з його зони, а простріл, який не закрив Караваєв, Біловар міг перехоплювати. Він ніде не встигає, – сказав Яшкін для Sport.ua.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося Маккабі Тель-Авів у першому матчі плей-офф Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться 28 серпня.

