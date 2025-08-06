– До того, як цей клуб став суперником Динамо, я нічого не знав про нього. Відразу хочу зазначити, що тренерський штаб "біло-синіх" добре розібрав манеру гри Пафоса, і правильно виставив проти суперника двох "опорників" – Михайленка та Бражка.

"Пафос – серйозний суперник": Шаран назвав слабке місце Динамо після поразки у кваліфікації Ліги чемпіонів

Два тайми цього матчу пройшли по одному й тому ж сценарію – на початку активніше грає кіпрська команда завдяки пресингу, а потім ініціативу забирає Динамо. Був момент після перерви, коли сміливий і тактично вірний хід зробив Олександр Шовковський, залишивши одного "опорника" позаду і кинувши Піхальонка в атаку – ближче до воріт суперника в пару до Шапаренка. Я думав, що динамівці дотиснуть Пафос.

– Не вистачило тільки голу у ворота гостей…

– По ходу всієї гри були у Динамо передумови для цього, однак влучити у рамку вперше вдалося лише на 75-й хвилині. Багато блокувань було, і, на жаль, багато неточних передач у вирішальній фазі, біля чужого штрафного майданчика. В таких матчах, звичайно, потрібно забивати. Але це поступово прийде по ходу сезону. Ще потрібно сказати про надмірну, мабуть, обережність – боялися помилитися, боялися пропустити. Однак, на фініші поєдинку все-таки не обійшлося без однієї, але вирішальної похибки.

– Динамо могло отримати шанс відкрити рахунок, коли арбітр поставив пенальті. Але потім 11-метровий скасували. Рефері вчинив правильно?

– Так, бо пенальті не було. Очевидно, що Ванат домалював в тому епізоді. Захисник Пафоса, звичайно, в м’яч не зіграв, але й в ногу нашому форварду не влучив. До речі, не тягнув на 11-метровий й другий епізод з Ванатом в штрафному майданчику суперника. Тому, всі вердикти рефері були логічними.

– Чого чекаєте від матчу на Кіпрі?

– Там буде така ж тягуча гра, як і в Любліні. Але є надія, що при своїх вболівальниках Пафос зіграє все ж таки більш відкрито, і Динамо зможе контратакувати. Хто першим грубо помилиться, той програє і вилетить. Шанси 50 на 50. Все вирішиться на Кіпрі, – сказав Кузнєцов для Footboom.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки