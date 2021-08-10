"Казино – болюча тема. Коли приїхав до Берліна грати за контрактом, познайомився з нашими емігрантами-євреями, які в той час їхали за кордон. На вихідних була маса вільного часу. Куди йти? Що робити? Повели мене мої друзі у велике казино, називалося "Європа Центр".

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Офіціантки біля тебе крутяться, підносять, все солідно, красиво. У перший день виграв 2 тисячі марок, не розуміючи, куди ставити на рулетці. Подумав: "Нічого собі. Хороший додатковий бізнес до футболу". І так потихеньку.

Я азартний сильно. Не люблю, коли не складається, хочу тоді виграти. Це ж казино, можна раз-два виграти. А якщо в довгу граєш, ти програєш. У мене не було стоп-крану. Хочеш вигравати, а в підсумку все там залишаєш.

Програв за весь час близько 1 млн доларів? Десь так, я не підраховував. Дуже багато програв", – розповів Яремчук для Youtube-каналу SportArena.

Яремчук виступав за Динамо у 1985-1990 роках, після чого перебрався у берлінський Блау-Вайсс.

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