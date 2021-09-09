CР Брашов вдома розгромно поступився Чіксереде (2:6) в рамках 4-го раунду Кубка Румунії, що змусило головного тренера господарів Тіберіу Гіоане подати у відставку, повідомляє Fanatik.ro.

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"Про цю гру дійсно нічого сказати. Такий результат викликає у команди шок. Я йду у відставку. Мені подобалося працювати з цими хлопцями. Це все, що я міг зробити. У нас мало очок в чемпіонаті, і мені зараз ніяково. Ситуацію ще можна виправити і без мене на лавці запасних. Моє рішення остаточне, і я не передумаю", – прокоментував ситуацію тренер.

Гіоане лише кілька місяців тому очолив Брашов. Нагадаємо, в Україні румун відомий своїми виступами за київське Динамо у 2001-2011 роках.

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