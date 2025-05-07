"Минулого тижня я попрощався з Гуарані через рік і чотири місяці роботи. Хочу подякувати всім професіоналам, які були зі мною в цей період.

Динамо спробує віддати Діалло в чергову оренду, але на інших умовах

Я хотів би обійняти всіх співробітників: прибиральників, прачок, кухарів, агрономів, охоронців, піарників, фінансистів, юристів і президента. Дякую всім за повагу і довіру до мене! Буду вболівати за Бугре (прізвисько клубу – прим.)", – написав Даніло Сілва у своєму Instagram.

Нагадаємо, бразилець обійняв посаду в січні 2024 року. Свою ігрову кар'єру Даніло Сілва завершив у 2020 році у складі американського Лос-Анджелеса, а українським вболівальникам він запам'ятався своїми виступами за Динамо (2010-2017 роки).

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