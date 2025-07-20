35-річний Сергій Рибалка продовжить кар'єру у складі Лівого Берега, повідомляє Sport.ua. Минулого сезону столичний клуб не зумів зберегти прописку в УПЛ та опустився до Першої ліги.

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Колишній гравець Динамо та збірної України приєднався до Лівого Берега після сезону, проведеного в аматорській команді Лісне. Про умови угоди між футболістом та новим клубом не повідомляється.

Нагадаємо, Рибалка – вихованець харківського Арсенала. У 2008-му перейшов в Динамо і перебував на контракті до 2017 року (3 голи й 5 асистів у 104 матчах). Відправлявся в оренду у чеський Слован та турецький Сівасспор. У 2018-му став повноцінним гравцем представника Суперліги. З 2021-го по 2023-й роки виступав за Олександрію, звідки перебрався в ЛНЗ – черкасці стали останньою професіональною командою в кар'єрі Рибалки.

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