"Склалося враження, що в першому таймі всі пазли зійшлися: вийшли в старті Олександр Зінченко та Роман Яремчук й, забивши в дебюті, додали впевненості партнерам, був якісний відбір, підбирання, швидкий перехід від оборони до атаки. Навіть стопер Ілля Забарний дозволяв собі високо пресингувати в третій зоні. Це була практично ідеальна гра у виконанні гостей.

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Після перерви дії української збірної вже не були такими злагодженими? Мабуть, тут справа в психології. Все ж, переважило бажання наших хлопців зіграти за результатом – десь почали більше озиратися на тил. Треба віддати належне й тренерському штабу господарів, який вгадав із замінами: свіжі футболісти зробили командну гру більш мобільною і різноманітною.

До слова, рахунок – 2:0 дуже підступний, здавалося, є комфортна перевага, проте один пропущений м'яч може все кардинально змінити. Ось і албанці свій гол забили, проте гості холоднокровно пережили цю невдачу, діяли чіпко, надійно в підстраховці й справа до загроз володінням Анатолія Трубіна не доходила. Шкода тільки, що під завісу матчу Георгій Судаков та Олександр Назаренко не реалізували гольові моменти, але підсумкова перемога сумнівів не викликала. Після провального старту українська збірна зуміла реабілітуватися, перестрибнувши з останнього місця на друге, яке дає право на стикові поєдинки за путівку до Ліги А.

Я б хотів, щоб українці помірялися силами з Шотландією. Поєдинки за участю цієї збірної завжди проходять в завзятій боротьбі, багаті на єдиноборства, тут в повазі непоступливість. Втім, якщо підопічні Сергія Реброва в наступному березні гратимуть так цілеспрямовано, як в першому таймі в Тирані, то їм буде до снаги перемогти кожного з потенційних конкурентів", – сказав Косовський у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що суперниками української збірної в боротьбі за путівку до Ліги А можуть бути збірні Бельгії, Шотландії, Сербії та Угорщини.

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