Легенда Динамо не може повернутися в Україну з Росії

Колишній гравець та тренер "біло-синіх" Максим Шацьких розповів, чому перебуває у Росії попри перерву в чемпіонаті.

Нагадаємо, Шацьких є асистентом Олександра Хацкевича у тренерському штабі російського Ротора, який, найімовірніше, підніметься в елітний дивізіон, адже чемпіонат ФНЛ був завершений достроково. Команда з Волгограда очолювала турнірну таблицю.

Легендарний екс-форвард Динамо не повернувся до Києва на час карантину, хоча його сім'я давно живе в Україні.

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"Ми тут перебуваємо на карантині. Повернутися додому, до сім'ї в Київ, поки що немає можливості. Кордони, фактично, закриті. Ми розглядали різні можливості, різні маршрути поїхати на авто, але поки що це неможливо. Виїхати з Росії і потрапити в Україну ми зможемо. А ось чи вийде в разі потреби оперативно повернутися – велике питання.

Крім того, ми очікуємо рішення засідання виконкому РФС, на якому повинні офіційно затвердити, що сезон в ФНЛ дограний не буде. Також вирішиться, чи продовжить грати Прем'єр-ліга. Від цього будуть залежати наші плани і орієнтовний термін, коли ми можемо почати готуватися до нового сезону", – цитує Шацьких Meta-ratings.

Зауважимо, 41-річний Шацьких є третім найкращим бомбардиром в історії Динамо – узбек забив 142 голи.

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