Легенда Динамо Лозинський помер після важкої хвороби

Пішов з життя провідний захисник Динамо 70–80-х Володимир Лозинський.

Екс-захисник Динамо Володимир Лозинський помер у віці 65 років. Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Віктор Уляницький.

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Легенда киян тривалий час боровся зі складною хворобою.

Нагадаємо, Володимир Лозинський виступав у складі Динамо в період з 1975 по 1984 роки. За цей час він тричі ставав чемпіоном СРСР та двічі вигравав Кубок країни. Окрім того, чотири рази потрапляв до 33-х найкращих футболістів сезону (1979, 1980, 1982 та 1983 рр.). Провів чотири матчі у складі збірної СРСР.

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