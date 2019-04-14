Легенда Динамо Лозинський бореться з важкою хворобою

Екс-захисник Динамо Володимир Лозинський має серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Навіть найсильніші, добрі і світлі люди іноді потребують допомоги! Легендарний Володимир Федорович Лозинський. бореться з тяжкою хворобою і я впевнений Він як завжди буде Переможцем!", – повідомив Едуард Цихмейструк на своїй сторінці Facebook.

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До призиву допомогти Лозинському приєднався і екс-президент ПФЛ Святослав Сирота:

"Шановні друзі та вболівальники! Впевнений, що нікому не треба пояснювати, хто такий Володимир Лозинський. Зараз він бореться з важкою хворобою і йому потрібна допомога. Дякую за допомогу! Просто відмовтеся від однієї чашки кави і спробуємо разом врятувати життя Легенді!", – написав Сирота на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо, Володмир Лозинський виступав у складі Динамо в період з 1975 по 1984 роки.